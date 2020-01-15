بطولة السلم تطلق أول سباق للسيدات اليوم

ينطلق، ظهر اليوم، أول سباق من نوعه للسيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وتعد البطولة الحدث الأكبر من نوعه في إطار دورها في تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية على وجه التحديد؛ وهي البطولة الأكثر توزيعاً للجوائز المالية، وتبلغ 3 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اكتمال تسجيل المشاركات في السباق الذي سيكون حصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي نادٍ؛ وذلك بمشاركة أكثر من 40 دراجة، على أن تكون هذه النسخة التي تقام في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية لمسافة 50 كلم، كأنها عبارة عن سباق تجريبي وفق نفس المواصفات المعتمدة للسباقات الرئيسية في إطار دعم وتحفيز المرأة، والسعي لتثبيت هذا السباق في روزنامة البطولة خلال النسخ المقبلة.

وستكون بطولة السلم على الموعد مع 48 ساعة حافلة؛ حيث ستقام اليوم وغداً فعاليات سباق النخبة للرجال الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن دراجي دول مجلس التعاون الخليجي.

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ورحب عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالفتيات المشاركات في السباق الذي يأتي تأكيداً لدور المرأة في المجتمع وقدراتها على التفوق في جميع المجالات وتحديداً الرياضية.

وكشف محمد عبد الله الموسى، عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللجنة المنظمة سعت على مدار الأيام الماضية على تهيئة المسار المخصص للسباق وفق أفضل معايير السلامة؛ لضمان سير المنافسات بكل سلاسة وتنظيم، كما تتواجد الفرق المختصة بجميع جوانب التنظيم من مراقبين ومحكمين ودوريات تأمين المرور في الشوارع؛ من أجل أن يكون التنظيم وفق أعلى المستويات، وبما يتناسب مع اسم ومكانة البطولة.

ومن بين الاشتراطات التي وضعتها اللجنة المنظمة المشاركة بدراجات خاصة بسباق الطريق فقط وألا يقل وزن الدراجة عن 6,8 كلم، كما يمنع استخدام مقود سباقات ضد السرعة، كما يمنع استخدام عجلات سباق ضد الساعة مثل الديسك، مع ضرورة التقيد باللبس الخاص بسباقات الدراجات الهوائية والحذاء المخصص له والتقيد بالقبعة الواقية، كما يمنع تثبيت أي جهاز على الدراجة مثل الموبايل والكاميرا أو استخدام سماعات الأذن.

وأكد رامي النابلسي عضو اللجنة العليا المنظمة، أن الاجتماع الفني الذي سيعقد في الساعة 11:15 صباحاً سيتم فيه شرح مسارات السباقات ونقاط التقاطع وغيرها من الأمور الفنية التي تساعد المشاركات على خوض السباق، والاستفادة من الزمن وعدم سلوك مسارات خاطئة؛ وذلك في إطار حرص اللجنة المنظمة للبطولة على إكساب المشاركات الخبرات والتجربة الصحيحة في هذا النوع من السباقات، ومساعدتهن على تقديم أفضل ما لديهن في هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى.