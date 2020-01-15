الشارقة يكسب الجزيرة بفارق 48 نقطة في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق الشارقة فوزاً قاسياً على ضيفه الجزيرة بفارق 48 نقطة بنتيجة «104-56»، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في المرحلة قبل الأخيرة من الدور الأول لدوري رجال السلة، وفي نفس المرحلة فاز شباب الأهلي على الوصل 87-57، وفاز النصر على العين «100-54»، وفاز البطائح على الوحدة «83-76»، وفاز بني ياس على الظفرة «79-73».

بنتائج الجولة، حافظ الشارقة على صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة الواحدة عن كل من شباب الأهلي والنصر اللذين يحلان في المركز الثاني برصيد 15 نقطة لكل منهما، كما نجح البطائح في الاحتفاظ بالمركز الرابع برصيد 13 نقطة، ويأتي بني ياس خامساً والوصل سادساً ولكل منهما 12 نقطة، وحل الظفرة سابعاً والوحدة ثامناً وكل منهما له 10 نقاط، وتراجع الجزيرة إلى المركز التاسع برصيد 9 نقاط، وظل العين في المركز الأخير بسجلٍ خالٍ من الانتصارات برصيد 8 نقاط. ومن المقرر أن يختتم الدور الأول التمهيدي غداً الخميس، بإقامة 5 مباريات في التوقيت ذاته، حيث يحل العين ضيفاً على الظفرة، ويواجه بني ياس مضيفه البطائح، ويستقبل الشارقة ضيفه الوحدة، ويخوض الجزيرة مهمة صعبة في ضيافة الوصل، وتختتم الأمسية بلقاء حامل اللقب شباب الأهلي مع مضيفه النصر وصيف اللقب وبطل كأس نائب رئيس الدولة في لقاء صعب، وذلك قبل أن تتوقف المسابقة لمدة أسبوعين تتخللها إقامة النسخة 31 من بطولة دبي الدولية.