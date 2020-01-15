سيتين حقق حلمه بتدريب برشلونة ويعد بالأداء الجميل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين بأن الوعد الذي يمكن أن يقطعه هو أن ينافس على كل الألقاب المتاحة وأن يلعب فريقه بشكل جميل، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء بعد تعيينه خلفاً لارنستو فاليفردي.

وقال سيتين (61 عاماً) مدرب ريال بيتيس السابق: «وعدي أن يلعب فريقي جيداً. سأتولى الإشراف على فريق يلعب بطريقة جيدة منذ سنوات، ثمة أشياء صغيرة لتغييرها».

وكشف أن ما حصل معه في مسألة تدريب برشلونة «أمر لا يصدق، حتى في أجمل الأحلام»، وأضاف «بالأمس كنت أتنزه بين البقر في قريتي، واليوم أنا أشرف على أبرز اللاعبين في أحد أكبر الفرق في العالم» مشيراً إلى أنه احتاج إلى «أقل من خمس دقائق» لقبول العرض.

Advertisements

وتابع «تحدثت مع اللاعبين، استعداداتهم للمهمات القادمة مدهشة. لن يكون من الصعب المحافظة على المتطلبات من أجل عدم إهدار نتيجة مباراة كما حصل أخيراً» في اشارة إلى تقدم برشلونة 2-1 على أتلتيكو مدريد ثم الخسارة 2-3 في نصف نهائي السوبر

وعلق رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على تعيين سيتيين بقوله «طريقة سيتين هي الطريقة التي يحبذها برشلونة: يبحث دائماً على الاستحواذ على الكرة، يولي اهتماماً كبيراً بالشكل وهذا يتناسب مع رؤيتنا».

وكشف رئيس النادي الكاتالوني «يمتد عقد سيتين حتى يوليو 2022، لكن ثمة انتخابات العام المقبل وبالتالي فإن عقده يتضمن بنداً يسمح للرئيس الجديد بتغييره إذا شاء».