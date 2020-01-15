حمدان بن محمد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي دبي البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم رقم (34) لسنة 2019 بشأن ضم مؤسسة «الفيكتوري» إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويُنشر في الجريدة الرسمية.