شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية طبية مميزة من «صحة» لمهرجان ليوا الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الرعاية الطبية للزوار والمشاركين في فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 الذي أقيم في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة مؤخراً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
واستقطب المهرجان آلاف الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها بفعالياته وبرامجه التراثية التي تميزت بالمتعة والإثارة، وسط أجواء الصحراء المتميزة، حيث شارك فيه وفود من السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين، وجمع العديد من هواة الرياضة، خاصة صعود تل مرعب من خلال منافسة تحدي «البقي تورك».
وأكد الدكتور مروان علي الكعبي، مدير إدارة الجاهزية واستمرارية الأعمال في شركة «صحة»، أن الشركة ممثلة في مستشفيات الظفرة استعدت مبكراً لهذا الحدث الدولي البارز، إذ أجرت تقييماً شاملاً للمنظومة الصحية في منطقة تل مرعب، ومستشفى ليوا قبل بدء الفعاليات من واقع تقييم المخاطر التي قد تنجم عن الفعاليات الرياضية، والكثافة الجماهيرية في موقع الحدث، خاصة مدى الاستعداد والجاهزية الطبية، وحرصت «صحة» على تأمين فرق طبية ميدانية متخصصة في الإنعاش المتقدم للرضوض، وكذلك الخدمات المساندة اللازمة لمواجهة أي طارئ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
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