مروان شاهين: نتطلع لنسخة استثنائية للحدث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح مروان شاهين رئيس لجنة العلاقات العامة والتشريفات أن بطولة أم القيوين لكرة القدم حدث مميز في المنطقة ويحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير، مبيناً أن اللجنة المنظمة تسعى لتنظيم نسخة استثنائية للحدث. وتنطلق البطولة يوم 24 يناير الجاري برعاية كريمة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ ماجد بن سعود المعلا وسيكون الشيخ محمد بن أحمد المعلا مديراً للبطولة، وسيكون مروان شاهين رئيساً للجنة العلاقات العامة والتشريفات وتضم عبدالولي أحمد علي وراشد مروان شاهين، فيما يرأس عبدالكريم محمد اللجنة الفنية وتضم محمد سالم حسب الله وسامح سيد محمود ومازن سليم الكفري، فيما سيكون محمد أحمد الحميدي رئيساً للجنة التحكيم وتضم عبدالله عيسى الجسمي وبدر يوسف بن عمير، فيما سيكون انشاس محمد محاسب البطولة ونبيل مسعود اليافعي مقرر البطولة.

وتحظى بطولة أم القيوين لكرة القدم برعاية مميزة من قبل الشركات الوطنية والخاصة وذلك لما للبطولة من مكانة في خريطة كرة القدم في الدولة بصفة عامة وفي المنطقة بصفة خاصة وترعى بطولة: شركة اتصالات، بنك أم القيوين الوطني، مجموعة الموسى، شركة المعبر للنقليات، داماك، بنك الإمارات دبي الوطني، هايبر ماركت سنان، غرفة تجارة أم القيوين، شركة تي إم سي للمقاولات، مركز اللولو، فندق اللؤلوة / فندق باركودا، ماكدونالدز، كلية سكاي لاين الجامعية، كونن للاستشارات الهندسية، الشاهين للمقاولات البحرية، كلوبال تكنيكال سيرفس، سبلاش، فندق شاطئ أم القيوين وستي سيف للاستشارة والتدريب.