شكرا لقرائتكم خبر عن طيور حمدان بن محمد تنتزع الصدارة في بطولة فزاع للصيد بالصقور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت طيور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، «الناموس» لتتربع في الصدارة وتتفوق في منافسات حر وحش، بعدما حقق الطير «الشبابي» المركز الأول في شوط حر فرخ رئيسي ونال الطير «شيبوب» الريادة في شوط حر جرناس رئيسي، وذلك في منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمنح جائزة المركز الأول التي حققها في السباقين إلى من يليه على قائمة الترتيب، وذلك في مكرمة سخية ومتجددة من سموه التي تجسد رؤيته لتحفيز المشاركين على التفوق ومكافأة المجتهدين.

جاءت الانطلاقة مع شوط حر فرخ رئيسي، وفيه حقق الطير «الشبابي» أسرع الأزمنة قاطعاً المسافة ب20,205 ثانية، متقدماً بفارق كبير بلغ 1,879 ثانية، عن صاحب المركز الثاني الطير «كيف» لمالكه علي محمد قطامي العامري.

وتفوق الطير شيبوب في شوط حر جرناس رئيسي، محققاً المركز الأول بزمن 20,563 ثانية، وجاء بالمركز الثاني الطير عنتر لسمو ولي عهد دبي أيضاً، وبالمركز الثالث «لهب» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وثمن راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشاركة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، متمثلة في أجود طيوره وأكثرها قوة، ليواصل ضرب أروع الأمثلة في كل عام بوصفه الداعم الأول والمشارك الأبرز في هذه الفعاليات التراثية الرياضية.

وأفادت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بأن مشاركة ولي عهد دبي تأتي في سياق دعمه وتوجيهاته التي جعلت من هذه البطولات واحدة من أكبر وأهم الأحداث في الدولة والمنطقة، وهي تتزين كل عام بمشاركة كريمة من سموه عبر هذه النخبة من الطيور التي حلقت بأزمنة تقدم من خلالها نموذجاً لكل الصقارين.

وقال الصقار سهيل الكندي الذي شارك بصقور سمو ولي عهد دبي: الصقر الشبابي سبق وأن حصل على المركز الأول في المملكة العربية السعودية، وهو طير قوي وبطل.