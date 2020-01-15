30 ألف مشارك في النسخة 21 من ماراثون دبي الدولي

كشفت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن جديد النسخة ال21 من ماراثون دبي الدولي الذي ينطلق في ال24 من يناير الجاري، وفي مقدمتها مبادرة «مدينتي سباقي» التي أطلقتها دبي القابضة الراعي الرئيسي للماراثون الذي يتم تنظيمه سنوياً بدعم مجلس دبي الرياضي وتقام منافساته في شارع جميرا، حيث يعد الماراثون أحد أهم سباقات الماراثون في العالم ويأتي في مقدمة الأحداث الرياضية التي تقام في هذا الشارع الأجمل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد الكمالي عضو اللجنة المنظمة للماراثون، وتحدث خلاله خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد صُباح الخلف، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في دبي القابضة، وبيتر كونيرتون مدير الماراثون.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن تسجيل أكثر من 30 ألف عداء من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، كما تم استعراض الترتيبات الخاصة بالسباق، حيث سيتم تجهيز مركز إعلامي ضخم في موقع الحدث على مدار ثلاثة أيام.

كما سيتم عقد مؤتمر صحفي آخر للإعلان عن أهم المشاركين العالميين في السباق، وتم الكشف عن العدد الإجمالي للعدائين الذين شاركوا في ماراثون دبي منذ انطلاقه عام 2000 في النسخة الأولى الذي وصل إلى 250 ألف مشارك من 150 دولة، مما يؤكد مكانة هذا الحدث على خريطة السباقات العالمية.

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وقال خالد المالك العضو المنتدب لدبي القابضة: «يعد تعزيز اللياقة البدنية في المجتمع أولوية راسخة على قائمة أولويات دبي القابضة وتشمل موظفينا وأسرهم والأفراد الذين يسكنون ويعملون في مجمعاتنا السكنية والتجارية لتمتد إلى المجتمع ككل».

وأضاف: «العام الحالي أطلقنا حملة مدينتي سباقي التي نسعى من خلالها إلى تشجيع المواطنين من الرجال والنساء للتعبير عن فخرهم واعتزازهم ورفع راية بلادهم من خلال المشاركة في ماراثون دبي القادم، متفائلون بنجاحنا في تسجيل رقم قياسي جديد في معدلات مشاركة المواطنين في ماراثون هذا العام، ونتطلع قدماً للاحتفاء بالفائزين منهم عبر جائزة العدائين الإماراتيين التي أطلقتها دبي القابضة لسباقات 10 كيلومترات و42 كيلومتراً وسباق الكراسي المتحركة، وهدفنا الأسمى هو الاحتفاء بأول إماراتي يتوج فائزاً بالمركز الأول للسباق الرئيسي للماراثون في الأعوام المقبلة».

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «سعداء في مجلس دبي بأن نكون داعمين رئيسيين لتنظيم النسخة 21 من ماراثون دبي الذي يتصدر سباقات الماراثون العالمية حسب الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي أدرجت الماراثون على قائمة أقوى 10 سباقات ماراثون في العالم».

وأضاف خالد العور: «ستبث قناة دبي الرياضية الحدث على الهواء مباشرة إلى العالم، والقنوات حول العالم ستبث تقارير عن هذا الحدث العالمي، كما سيبث أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي مباشرة للمجلس والماراثون، ويجسد ماراثون دبي واحداً من أبرز الأمثلة على روح التسامح، إذ يشهد سنوياً مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، ليكون بذلك أكبر حدث رياضي، يستقطب آلاف الإماراتيين والمقيمين على حد سواء، ونأمل في هذا العام أن نشهد مستويات أعلى من المشاركة من المواطنين، وطموحنا استقطاب المزيد من المشاركين للوصول إلى 50 ألف مشارك».