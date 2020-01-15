تونس «رقم صعب» في الألعاب الجماعية لعربية السيدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار البعثة التونسية الرياضية في النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، لحصد الميداليات الملونة، وتأكيد حضورها على صعيد منافسات كرة السلة والكرة الطائرة، التي تقام على ميادين الحدث الرياضي الأبرز على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

وتستعد تونس للمشاركة في الدورة وبلوغ المراحل المتقدمة من المنافسات الجماعية التي تجمعها على ميدان كرة السلة مع أندية: الإمارات، والأردن، والكويت، والجزائر، والبحرين، ومصر، والسعودية، فيما تتواجه مع ذات الدول إلى جانب سوريا على مضمار الكرة الطائرة.

وعن هذه المشاركة قالت ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «أتممنا آخر الاستعدادات لاحتضان الحدث الرياضي الذي يجمع الأشقاء من مختلف الدول العربية على أرض الشارقة للتنافس الحرّ والنبيل على نيل أرفع الألقاب، ونفخر بمشاركة لاعباتنا من المغرب العربي الشقيق، خاصة من تونس الخضراء التي تمتلك تاريخاً طويلاً وعريقاً في رياضة المرأة».

وتابعت النقبي: «أكدت اللاعبات التونسيات على حضور واثق وقوي خلال الدورة الماضية ضمن ميادين منافسة الألعاب الجماعية، فقد مثّلت اللاعبات بلادهنّ وأنديتهنّ خير تمثيل، وشهدنا على مستويات فنية وبدنية كبيرة ما يجعلنا على موعد مع تنافس كبير يعكس المستوى المتطور لرياضة المرأة العربية في ميادين الألعاب الجماعية المؤهلة للبطولات العالمية والقارية».