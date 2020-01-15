جريس يعتلي قمة «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتلى الجنوب إفريقي براندن جريس قمة ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على لقبه التاسع في الجولة الأوروبية للجولف، بعد منافسة شرسة من مواطنه لويس أوستويزن، ليحصد لقب بطولة جنوب إفريقيا المفتوحة التي تستضيفها مدينة جوهانسبرج، ويرفع من درجة الترقب قبل انطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد هذا الفوز جمع جريس 355 نقطة لينتقل من المركز السابع إلى المركز الأول في ترتيب «السباق إلى دبي»، بينما حصد أوستويزن 222 نقطة بعد حصوله على المركز الثاني في البطولة ليدخل إلى ترتيب «السباق إلى دبي» في المركز السادس.

واحتل ماركوس أرميتاج وجاكو أهلرز المركزين الثالث والرابع على التوالي في جنوب إفريقيا، ليحجز كل منهما مكاناً في البطولة المفتوحة العريقة جنباً مع جريس، وصعد أرميتاج من المركز 75 إلى المركز 12 .

وستتوجه الجولة الأوروبية إلى أبوظبي لإطلاق شهر «ديزرت سوينج» مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في غداً الخميس، تتبعها بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك الأسبوع التالي، قبل أن تتوجه الجولة إلى السعودية للنسخة الثانية من بطولة السعودية الدولية.