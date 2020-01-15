شباب الأهلي يلاقي الحصن في قمة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

تستكمل مباريات الجولة العاشرة من دوري الصالات في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي شباب الأهلي المنفرد بالصدارة برصيد 16 نقطة، وضيفه ووصيفه دبا الحصن برصيد 15 نقطة في مباراة مهمة ومفترق طرق بين المتصدر ووصيفه، علماً أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل 2-2.

وتجمع المباراة الثانية بين البطائح الثالث برصيد 15 نقطة وضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط، ولم يخسر «النمور» على مدى أربع مباريات سابقة انتهت جميعها بالتعادل، وكانت نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول لمصلحة البطائح 3-1.

وعلق المدرب محمد المرزوقي مدرب دبا الحصن الذي قاد فريقه للقفز من وسط القائمة إلى وصافة الترتيب على مباراة اليوم، وقال: بلا شك مباراة عادية مثلها مثل أي مباراة أخرى، في ظل احتكام الفرق في النهاية ل«البلاي أوف» الذي ستتأهل إليه خمسة فرق، ونحن هدفنا أن نكون من المنافسين، وسنلعب أمام شباب الأهلي بأعصاب هادئة وتركيز من دون شد عصبي أو ذهني.