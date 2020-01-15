الزوراء يهزم الطلبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق الزوراء بكرة القدم، على ضيفه فريق الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية، سجل للفائز مهند عبدالرحيم ومنتظر محمد، وللخاسر أمجد كريم.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الزوراء لمواجهة فريق بونيودكور الأوزبكي في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

والتحق لاعب المنتخب العراقي حسين علي بتدريبات الزوراء بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباريات خليجي «24».

من جانب آخر، أبدى بعض أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم استعداداهم لتقديم الاستقالة مقابل قيام نجم الكرة العراقية السابق عدنان درجال بسحب الدعوى القضائية ضد رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ونائبه علي جبار.

والأعضاء الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الاستقالة هم كامل زغير وفالح موسى وغالب الزاملي، وقد طالب أعضاء الاتحاد بضمانات رسمية من درجال.