ترايثلـون رأس الخيمـة ينطلـق الجمعـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يترقب عشاق رياضة الترايثلون في الإمارات بعد غد الجمعة سباق «رأس الخيمة للترايثلون»، والتي تنظمها شركة سوبر سبورتس تحت مظلة جمعية الإمارات للترايثلون 2020، ويتوقع للبطولة أن تحظى بمشاركة كبيرة من المواطنين والمواطنات، وكذلك من مختلف الجنسيات، ومن كلا الجنسين، حيث بلغ عدد المسجلين حتى الآن 500 مشارك بواقع 350 لاعباً و150 لاعبة، ويأتي هذا العدد الكبير بعد الزخم الذي حظي به الترايثلون في الفترة الماضية، وتحديداً بعد إشهار اللعبة في الإمارات في أكثر من نادٍ وجهة رياضية.

ويتضمن السباق المسافة القصيرة (سبرنت)، وهي 375 متر سباحة، 10 كلم دراجات هوائية، 2.5 كلم جري، والمسافة المتوسطة (سوبر سبرنت)، وتتضمن 750 متر سباحة، و20 كلم دراجات هوائية، و5 كلم جري، أما أطول مسافة، فهي (الأولمبية)، وتتضمن 1.5 كلم سباحة، و40 كلم دراجات هوائية، و10 كلم جري، وللأطفال كذلك فئة خاصة بهم تبدأ ب180 متر سباحة، و5 كلم دراجات هواية، وينتهي بالجري لمسافة 1.25 كلم، كما يمنح السباق فرصة للفئات العمرية للمشاركة، الأمر الذي يزيد من فرصة فوز المتسابقين في المراكز الثلاثة الأولى.

ويعد السباق فرصة رائعة للتدريب واختبار قدرات اللاعبين تمهيداً للمشاركة في سباق الحديريات الذي سيقام أواخر الشهر الحالي في العاصمة أبوظبي، حيث سيتم من خلاله اختيار عناصر منتخب الإمارات للترايثلون.

وأثنت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون أسماء يوسف الجناحي على الشركة المنظمة لتعاونها مع الجمعية لتضمينها للمرة الثانية فئة تنافسية خاصة للمواطنين، وتتويجاً خاصاً للفائزين منهم، وذلك من أجل تشجيعهم على ممارسة اللعبة ونشرها، وأكدت أن ترايثلون رأس الخيمة سيكون له شأن كبير مستقبلاً، خصوصاً لما تتمتع به الإمارة من مناظر طبيعية جميلة وبيئة موائمة لهذه اللعبة.

ووجهت أسماء الجناحي دعوة إلى الجمهور للاطلاع على روزنامة المسابقات على الموقع الإلكتروني للجمعية؛ حيث إن الموسم الرياضي لا يزال في أوله وهناك العديد من المسابقات التي يمكن المشاركة فيها في مختلف إمارات الدولة.