حقيبة راشفورد الغامضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «الصن» عن ماهية الحقيبة الغامضة التي شوهد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، يحملها في ملعب أولد ترافورد قبل مباراة الفوز على نورويتش سيتي، وهي «ملمارك ألتراساوند» لعلاج كسور العظام، وتسريع تعافيها، وتستخدم 20 دقيقة يومياً.

وعبر مشجعو اليونايتد عن مخاوفهم من معاناة مهاجمهم الشاب من إصابة خفية رغم أنه سجل هدفه ال200 بقميص اليونايتد بهدفين في شباك نورويتش، قبل أن يستبدله المدرب في الدقيقة 59. وعلل سولسكاير سحب نجمه بالقول: «كان يعاني قليلاً من التعب لذا استبدلته»، وعلق راشفورد على حسابه: «تم استبدالي احتياطياً».