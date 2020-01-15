كيكي سيتين.. تلميذ فلسفة كرويف وعاشق ميسي الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قد لا يكون مدرب برشلونة الجديد الإسباني كيكي سيتين يروق لبعض المشجعين؛ لأنه صاحب شخصية مسالمة، ولن يكون صاحب صوت قوي في غرفة ملابس تعج بالنجوم الكبار؛ لكن أنصار النادي الذين يعتقدون أن الفريق فقد هويته تحمسوا لتعيين هذا المدرب؛ لأنه من تلاميذ مدرسة أسطورة البارسا الهولندي يوهان كرويف.

قاد سيتين ريال بيتيس قبل موسمين لبطولة «يوروبا ليج»، وفاز على برشلونة بقيادة فالفيردي (4-3) بملعب «كامب نو» (4-3) في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، بالجولة ال12 من الدوري الإسباني الموسم الماضي، ثم فاز على ريال مدريد في البرنابيو بنتيجة 2-صفر، في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي للدوري الإسباني في مايو/أيار 2019.

لكن إدارة بيتيس طردت المدرب سيتين؛ بحجة أن الفريق لم يستطع التطور عن الموسم الذي سبقه، وارتبط اسمه بكثير من الأندية.

درب سيتين قبل بيتيس لاس بالماس وأندية صغيرة أخرى، وهو صاحب فلسفة هجومية خاصة القريبة من فكر برشلونة، وقد قال يوماً: «أنا فعلاً لم أفهم كرة القدم أبداً إلا حين شاهدت برشلونة كرويف يلعب، فتحت عيني على عالم جديد. بدأت أفهم أن كرة القدم هي عمل جماعي وأن التعاون بين اللاعبين يعني إبقاء الكرة بينهم طوال المباراة».

ولن ينتقد المشجعون سيتين كما فعلوا مع تاتا مارتينو الذي كان يحقق الفوز من دون استحواذ كبير على الكرة؛ لأنه ببساطة مهووس بالاستحواذ.

ولد سيتين في مدينة ستاندرد 27 سبتمبر/أيلول عام 1958 ودرب أيضاً ريسينج ستاندرد، وبولي ايجيدو، ومنتخب غينيا الاستوائية، ولوجرونيس، ولوجو الذي صعد به من الدرجة الثانية في 2010-2011، ولاس بالماس وريال بيتيس الذي أنهى معه موسم 2017-2018 بالمركز السادس بالليجا.

الكرة الممتعة

وتفاعل مشجعو برشلونة مع إعلان تعيين سيتين مدرباً للفريق حتى عام 2022، ونشروا تصريحات سابقة له يؤكد فيها حبه للعب الممتع، منها: «كنت دائماً أعتقد أن الفوز بحد ذاته ليس كافياً، يجب أن يكون ما تفعله متواصلاً، يمكنك أن تسجل هدفاً خرافياً في أعلى الزاوية في أسبوع؛ لكن هدفك لم يستحق الفوز، أريد أن يلعب فريقي بشكل جيد على الدوام، ويستحوذون على الكرة».

وفي تصريح آخر عبر سيتين عن إعجابه باللاعبين الأذكياء، وقال: «كل لاعب يفهم معنى المساحة والتوقيت والتموضع يمكن أن يصبح لاعباً أفضل؛ لأنه يعرف كيف يستقبل الكرة ويمررها أو يسددها في توقيت مناسب». سيتين كان لاعب وسط مثقفاً لعب 70 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في منتصف الثمانينات، واستدعي لمنتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم في 1986؛ لكنه لم يلعب إطلاقاً في البطولة.

ويثمن سيتين كثيراً دور لاعبي الوسط المحوري في الفريق؛ لذلك لم يخف إطلاقاً إعجابه بسيرجيو بوسكيتس لاعب وسط البارسا، وفي آخر زيارة لملعب «الكامب نو» طلب قميصه في النفق حتى قبل بدء المباراة ليرد بوسكيتس الجميل لمدربه الجديد بإهدائه القميص رقم 5 وعليه رسالة ترحيب ورد فيها: «إلى كيكي مع التقدير والإعجاب لطريقة رؤيتك اللعبة».

وسيعيد سيتين برشلونة لحقبة هيمنة الوسط كما كان عليه العهد مع جوارديولا الذي قال عنه مرة: «سيتين يتمنى وضع 10 لاعبين في وسط الملعب».

ومن أقوال كيكي سيتين عن أسلوب دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد: أنا لا أذهب أبداً لرؤية أفلام رعب في السينما.

كما أنه من المعجبين جداً بليونيل ميسي؛ بل هو عاشق له، وقال يوماً «ذات يوم وبدعوة من جوارديولا أتيحت لي الفرصة لمشاهدة ميسي يتدرب على جانب الملعب، اقتربت منه وقلت له لا تعتزل حتى يصبح عمري 60 عاماً، على الأقل حتى أموت».

ومع إصابة سواريز سيعود سيتين لإحياء الوسط، واستخدام ميسي وجريزمان في الجناحين، وفي حال لم ينجح فيما تبقى من الموسم في تغيير الفريق سيمتلك الوقت الكافي لفعل ذلك من هنا إلى 2022.

في المقابل، شوهد فالفيردي في سيارته يغادر ملعب خوان جامبر للتدريبات؛ بعد طرده مبتسماً لأول مرة منذ أيام، وعلل مراقبون ابتسامة المدرب السابق لتحرره من ضغوط العمل في فريق كبير يضم غرفة ملابس تعج بالنجوم الكبيرة، فيما كشف تقرير ديلوات السنوي لأرباح الأندية عن تصدر برشلونة قائمة أكثر الأندية الأوروبية من ناحية العوائد يليه الغريم ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي.