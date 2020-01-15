سباقات ياس تعود في فبراير بمشاركة حمدة القبيسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس منافسات خمس بطولات مشوقة لرياضة السيارات تقام على مدار يومي 17 و18 يناير، وتتضمن القائمة الحماسية للسباقات في حلبة مرسى ياس منافسات كل من بطولة تي آر دي 86 وبطولة فورمولا 4 الإمارات، بالإضافة إلى ثلاث بطولات أخرى تمنح عشاق السرعة جرعة فائقة من التشويق والإثارة والسباقات الحماسية.

وتقدم حلبة مرسى ياس جدولًا حافلًا بالمتعة والترفيه يتضمن مجموعة واسعة من سباقات السيارات بمختلف فئاتها على مسار السباق، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة في المناطق المجاورة للمسار.

وتتضمن قائمة البطولات التي تشهدها الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس كلاً من كأس راديكال الخليج، وكأس تي آر دي 86، وبطولة فورمولا 3 آسيا، وبطولة تايم أتاك الإمارات، بالإضافة إلى بطولة فورمولا 4 الإمارات والتي تشهد حضور السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، بعد ظهورها العالمي خلال عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

ويعد كأس راديكال الخليج البطولة الأقدم في المنطقة لسباقات السيارات المنظمة على الحلبات، فيما يعد كأس تي آر دي 86 أول بطولة مخصصة للسيارات من طراز واحد تنظمها حلبة مرسى ياس، وتهدف الحلبة من وراء إطلاق هذه البطولة إلى توفير منصة تتيح للهواة والمحترفين التنافس ضمن بيئة احترافية مثيرة.