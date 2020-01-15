أجويرو.. ملك في «البريميرليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عزز النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مكانته في نادي مانشستر سيتي، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» بعد تسجيله «هاتريك» في شباك أستون فيلا وتفوقه على أيقونة أرسنال الفرنسي تيري هنري كأكبر هداف أجنبي في التاريخ، لذا كافأه سيتي بحرية التخطيط لمستقبله بعد انتهاء عقده نهاية الموسم المقبل عندما يقترب من عمر ال33.

وأجمعت الصحافة الإنجليزية على أن أجويرو بتفوقه على ألن شيرر في عدد الهاتريك (12 هاتريك) ثم على تيري هنري بأهدافه ال177 أصبح ملكاً وأطاح بالعظماء عبر التاريخ.

وقال الإعلامي ايان ليديمان: «نعم من الصعب وضع أي لاعب فوق لاعبين من أمثال ألن شيرر وتيري هنري ورود فان نيستلروي لكن أهداف أجويرو ليست أيضاً بكميتها بل بأهميتها وتوقيتها لفريقه هي التي ترجح تصويتي له، الكثير من أهدافه كانت الأولى في أي مباراة أو هدف التعديل وهذا ما يجعله يشكل فارقاً».

من جهته قال إيان هربرت: «بالنسبة لي تيري هنري أفضل هداف، كان كمن جاء من كوكب آخر، وكان لبرنامج ماتش أوف ذا داي حينها تمرين أسبوعي يظهر جوانب موهبة هنري. لم يكن وصف مهاجم يعرفه بالشكل الصحيح، منطقة الجزاء جزء من جسمه، يركض ويمرر ويربط ويسجل دون أن يلتقط أنفاسه وأجويرو لا يصل إليه».

جو بيرنشتين اختار شيرر وقال: «كان أفضل رقم 9 فقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات على التوالي مع بلاكبيرن ونيوكاسل اللذين لا يرقيان للفريق الذي يلعب فيه أجويرو مع سيتي. كان تيري هنري وكريستيانو رونالدو أفضل مهاجمين في الدوري الممتاز رغم أن محمد صلاح يمكنه الاقتراب منهما إذا ما بقي في ليفربول».

توم كولوموس قال من جانبه: «أجويرو قاتل بالفطرة لكنه في أفضل حالاته لا يصل لهنري السريع والمهاري والمبدع والذي كان مفتاح فوز أرسنال في موسمه الذي لم يهزم فيه (2003-2004) برأيي الفرنسي أعلى القائمة يليه أجويرو ثم كريستيانو رونالدو ثم شيرر».