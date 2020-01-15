«الأبيض» جاهز لمواجهة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوريرام:سالم النقبي

يستعد منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لمواجهة منتخب الأردن في المباراة الحاسمة غداً الخميس ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة في نهائيات "كأس آسيا تحت 23 عاماً" المقامة حالياً بتايلند، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

اكتفى الجهاز الفني لمنتخبنا يوم أمس بأداء تدريبات استشفائية خلال الفترة الصباحية في مقر إقامة البعثة للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة كوريا الشمالية إلى جانب حصة تدريبية خفيفة خلال الفترة المسائية في ملعب التدريبات بمشاركة كافة اللاعبين. ويتصدر منتخبنا المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله في الجولة الأولى سلبياً أمام فيتنام، وفوزه في الجولة الثانية على كوريا الشمالية بهدفين دون رد، ويأتي المنتخب الأردني ثانياً بذات الرصيد من النقاط مع منتخبنا الذي يتفوق بفارق الأهداف، ويأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث برصيد نقطتين وكوريا الشمالية بالمركز الأخير من دون أي رصيد من النقاط.

ويلعب منتخبنا مباراة الأردن بفرصتي التعادل أو الفوز؛ لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة فيتنام وكوريا الشمالية التي ستقام في ذات التوقيت بملعب راجا مانجالا.



موهوبون

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من جهته، اعتبر عيسى مير عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم مشرف المنتخبات الوطنية أن المنتخب الأولمبي، هو مستقبل كرة القدم الإماراتية، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الموهوبين القادرين على تمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة. وأشاد عيسى مير بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراتين السابقتين أمام فيتنام وكوريا الشمالية، مثمناً الجهد الكبير الذي بذلوه وتوجوه بالحصول على أربع نقاط من مواجهتين، مؤكداً أن الأولمبي قادر على تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، ويملك الطموح للوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

وشدد عيسى مير على الأهمية الكبيرة للمباراة المقبلة في ختام مرحلة المجموعات أمام المنتخب الأردني، خاصة وأن الفوز فيها أو التعادل يضمن لمنتخبنا التأهل إلى المرحلة التالية، مجدداً ثقته الكاملة في مجموعة اللاعبين الموجودين مع المنتخب، وقدرتهم على تحقيق التطلعات وإسعاد الجماهير الإماراتية.

وأكد عضو اللجنة الانتقالية أن اتحاد الكرة يولي المنتخب الأولمبي اهتماماً كبيراً، ولا يدخر أي جهد في سبيل ظهوره بالمستوى المطلوب في هذه البطولة المهمة.

وناشد عيسى مير الجميع بضرورة دعم ومساندة المنتخب، مبيناً أن اللاعبين الشباب يحتاجون إلى دعم الجمهور حتى ولو كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



قمة الجاهزية



وأكد خالد علي المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي، ثقته الكاملة في كل اللاعبين الذين تضمهم قائمة المنتخب، مشيراً إلى أن الجميع على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، وأن أي 11 لاعباً في القائمة الأساسية يمكنهم القيام بالمهمة.

ولفت مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي إلى جاهزية كافة العناصر؛ حيث حرص الجهاز الفني على إعداد كل اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية والنفسية، باعتبار أن البطولة تحتاج إلى أن يكون أكبر عدد من اللاعبين في كامل جاهزيتهم؛ لتعويض أي نقص قد يحدث في صفوف المنتخب؛ بسبب الإصابة أوالإيقاف والإرهاق الناجم من جدول المباريات.

وأبدى خالد علي رضاه عن المستوى العام للمنتخب، وما قدمه اللاعبون من أداء في الجولتين الأولى والثانية، مؤكداً أن المباراة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات أمام المنتخب الأردني هي الأهم في مشوار المنتخب، ويجب أن يحقق فيها نتيجة إيجابية للعبور للمرحلة التالية.

وأشاد خالد علي بالانضباط الكبير الذي يسود أروقة المنتخب، والالتزام التام للاعبين بتوجيهات وتعليمات الجهاز الفني والإداري، مشيراً إلى أن أثر هذا الأمر كان واضحاً في النتائج الإيجابية التي حققها الأولمبي في المباراتين السابقتين.

وطمأن مساعد المدرب، الجماهير الإماراتية على موقف المنتخب قبل انطلاقة المباراة الأخيرة، مبيناً أن التحضيرات تسير بصورة جيدة، وأن جميع اللاعبين في وضع بدني وفني مميز، وأن التدريبات تشهد تنافساً بين اللاعبين.