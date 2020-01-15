شكرا لقرائتكم خبر عن أغنى أغنياء إفريقيا يخطط لشراء أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النيجيري أليكو دانجوت (62 عاماً) أغنى أغنياء إفريقيا عن خططه لشراء نادي أرسنال الإنجليزي في عام 2021، وتقدر ثروة دانجوت ب8.5 مليار استرليني كونها من شركة دانجوت للإسمنت وأسهم في شركات تجارة السكر والملح والدقيق وكان قد قرر شراء أرسنال هذا العام لكن تأخرت الخطة لأسباب تتعلق بإعادة هيكلة شركته، وقال:«أحاول استكمال بناء شركتي وبعدها أشتري أرسنال فأنا أحبه وأشجعه منذ زمن بعيد».

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