«دولية دبي للسلة 31» تعتمد فرق البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة اجتماعها الأول الذي تم خلاله الإعلان عن تشكيل اللجنة المنظمة وأسماء وعدد الفرق المشاركة في البطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل على صالة نادي شباب الأهلي، وقد تم تشكيل اللجنة المنظمة من اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيساً للجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد عبدالله الحاج نائباً، وعبداللطيف الفردان نائباً، وسالم المطوع مديراً للبطولة، وعضوية أعضاء الاتحاد وممثلي كافة اللجان المتعاونة.

وأعلن اللواء القرقاوي أسماء الفرق المشاركة وهي منتخب الإمارات الوطني، والاتحاد السكندري المصري، و3 فرق من لبنان هي الرياضي وبيروت وهوبس، والنجم التونسي، وسلا المغربي، ومايتي الفلبيني، ومن سوريا فريقا الاتحاد والوثبة، ليصبح عدد الفرق المشاركة 10 فرق من 7 دول.

وأعرب اللواء إسماعيل القرقاوي عن سعادته بوصول هذه البطولة العريقة إلى نسختها رقم 31، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته دولية دبي في نهضة السلة بالمنطقة على مدار هذه السنوات الطويلة.

وتحدث سالم المطوع مدير البطولة عن الإجراءات الخاصة بالبطولة، حيث تم اعتماد مشاركة 14 لاعباً بكل فريق على أن يكون منهم 3 لاعبين أجانب ويتواجد فعلياً في الملعب اثنان فقط، كما عرض كافة الأمور الفنية الخاصة بمشاركة اللاعبين، واستلام الفرق المشاركة للبطاقات الخاصة بها فور نزولهم لأرض مطار دبي.

وأكد شريف زكي ممثل الشركة الراعية على إقامة مراسم قرعة البطولة يوم 20 من الشهر الحالي في مقر البطولة بفندق جراند اكسلسيور بدبي في الساعة 12 ظهراً، وتم تحديد الفنادق المستضيفة للفرق المشاركة.

وأشاد القرقاوي برئيس شركة سما لتنظيم الفعاليات عوض سامي، متمنياً أن تواصل الشركة نجاحها وتقديم نسخة استثنائية تضاف لسجل البطولة الحافل بالإنجازات.

وعقد مجلس إدارة اتحاد السلة اجتماعاً عقب اجتماع دولية دبي تم خلاله مناقشة بعض الأمور الخاصة بالمنتخبات الوطنية، أهمها الاعتذار عن عدم المشاركة في الألعاب المصاحبة بالكويت في إبريل المقبل، وقرر المجلس استمرار منير سليمان المدير الفني للاتحاد في مهمته كمدرب للمنتخب الوطني خلال بطولة دبي الدولية بعد تعذر التعاقد مع مدرب متفرغ في الوقت الحالي وبعد اعتذار عدد من المدربين المحليين لتولي المهمة.