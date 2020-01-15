أسطورة تركيا سائق أجرة وبائع كتب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسر أسطورة المنتخب التركي هاكان سوكور (48 عاماً) حاجز الصمت عن حياته، بعد اعتزال كرة القدم من منفاه في أمريكا؛ حيث أدار مقهى في ولاية كاليفورنيا ثم عمل سائق أجرة (أوبر) وباع الكتب.
وسجل مهاجم انتر ميلان وغلطة سراي وبارما وبلاكبيرن الإنجليزي في مسيرته 51 هدفاً في 112 مباراة مع المنتخب، وترشح لبرلمان تركيا؛ لكنه اتهم بالمشاركة في انقلاب 2011، ويعلق: لم أرتكب جرماً ولست خائناً ولا إرهابياً، فأنا أحب بلدي؛ لكن بعد خلافي مع الرئيس أردوغان تلقيت رسائل تهديد، وهجم أشخاص على محل زوجتي، وتعرض أولادي لمضايقات، ووضع والدي في السجن، وتم التحفظ على أملاكي؛ لذا انتقلت للولايات المتحدة.
وكتب سوكور اسمه في تاريخ الكرة التركية في مونديال 2002؛ عندما قاد المنتخب للمركز الثالث في العالم.
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