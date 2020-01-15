منتخب جودو الفئات العمرية يعود من تونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت للبلاد أمس بعثة المنتخب الوطني للجودو للفئات العمرية للأشبال والناشئين والشباب قادمة من تونس بعد انتهاء معسكر الإعداد الذي أقيم في مدينة القيروان التونسية استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو التي تقام في الكويت خلال الفترة من 29 يناير الحالي وحتى الثاني من فبراير المقبل.

وخاض منتخب الأمل الإماراتي للجودو 40 مباراة ودية تجريبية مع شباب وشابات القيروان وفريق الكترو القدس، وأسهمت تلك المواجهات في إعداد المنتخب للبطولة العربية للجودو، وسيخضع المنتخب لفترة إعداد داخلي لمدة 3 أيام اعتباراً من بعد غد الجمعة، كفترة إعداد داخلية قبل موعد إقامة الجولة الختامية من مسابقة دوري زايد الخير للجودو، والمقرر لها يوم 24 يناير الحالي بالشارقة. وشهد ختام معسكر المنتخب في تونس حفل الوداع الذي أقامه نادي شباب القيروان لتكريم بعثة منتخب الجودو، وأكد رئيس نادي شباب القيروان عمق العلاقات التي بين الشعبين الشقيقين، مرحباً دوماً بتبادل الزيارات الرياضية.

من جانب آخر اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد قائمة بعثة المنتخب التي تقرر سفرها للكويت يوم 29 يناير الجاري برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد وتضم البعثة المدرب جعفر النخلي بجانب 12 لاعباً هم سعيد النقبي، عيسى جميل، علي الدرمكي، أحمد جاسم، راشد الحوسني، حارب جمعة، زايد النقبي، حمد الهاشمي، حميد الشامسي، مانع جمعة، أحمد صالح، ذياب عبدالله.