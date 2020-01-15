اليونايتد يواجه عقدته ولفرهامبتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل مانشستر يونايتد، تجنب فخ ضيفه ولفرهامبتون الذي أصبح يشكل عقدة لفريق «الشياطين الحمر»، وذلك عندما يستضيفه اليوم الأربعاء في مباراة معادة من الدور الثالث لمسابقة إنجلترا في كرة القدم.

ويلتقي فريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير مع ولفرهامبتون، وفي ذهن لاعبيه المواجهة المرتقبة الأحد في «أنفيلد» ضد المتصدر ليفربول في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز، في مباراة صعبة للغاية لا سيما أن «الحمر» متربعون على الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيهم، وقادمون من 12 فوزاً متتالياً بعد تغلبهم على توتنهام 1-صفر في معقل الأخير.

ويدرك سولسكاير أن المهمة لن تكون سهلة اليوم ضد ولفرهامبتون الذي فرض التعادل السبلي على «الشياطين الحمر» في اللقاء الذي جمعهما في الرابع من الشهر الحالي وأجبرهم على خوض الإعادة.