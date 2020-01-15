شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر أكاديمية جمعية عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أكاديمية جمعية عجمان للسباحة معسكرها الشتوي الأول والذي أقيم لمدة شهر في مقر الأكاديمية التابعة لجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في عجمان، بمشاركة 41 طفلاً و7 أنشطة رياضية وتعليمية بداية من القرآن الكريم والسباحة وكرة القدم والكاراتيه، الجمباز، اللياقة البدنية والرسم، مع توفير خدمة المواصلات داخل الإمارة وهو ما لاقى اهتماماً كبيراً من أولياء الأمور.

وأسدل الستار على المعسكر بتكريم كافة المشاركين بشهادات مشاركة وأبدى الأطفال استجابة كبيرة وتعلموا أسس رياضة السباحة، وهو ما زاد من اهتمام أولياء الأمور بضرورة المواصلة على ممارسة الرياضة بشكل عام بجانب الواجبات الدراسية.

وأكد حمد الدوسري عضو جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية رئيس الأكاديمية، سعادته بما وصلت إليه أكاديمية السباحة بعد عام بالتمام من انطلاقتها حتى أصبحت محوراً مهماً لدى العديد من المقيمين بالإمارة لما تقوم به من دور مجتمعي وأيضاً تعليمي رياضي، وأشاد الدوسري بالمعسكر الشتوي وانتظامه بشكل رائع ومدى سعادة الأطفال بالمشاركة وردود الأفعال الإيجابية من أولياء الأمور، وتمنى مواصلة العمل الرياضي خلال الفترة القادمة بما يخدم أبناء الإمارة بالشكل المناسب.

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