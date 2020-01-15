توتنهام يتخطى ميدلزبره ويتأهل إلى الدور الرابع من كأس إنكلترا

اسماء السيد - بلغ توتنهام الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه على ميدلزبره من الدرجة الاولى 2-1 في المباراة المعادة بينهما الاربعاء.
وكان الفريقان تعادلا 1-1 على ملعب ميدلزبره قبل 10 ايام.
واشرك مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيلته الاساسية باستثناء وضع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك في الشوط الثاني) ليلعب البرازيلي لوكاس مورا كرأس حربة.
واستغل الارجنتيني جيوفاني دو سيلسو خطأ فادحا لحارس مرمى ترانمير الاسباني توماس ميخياس في تشتيت الكرة، ليودع الكرة داخل شباكه بعد مرور دقيقتين فقط.
ثم قام الارجنتيني الاخر اريك لاميلا بمجهود فردي رائع داخل المنطقة بتخطيه لمدافعين قبل ان يغمز الكرة بيسراه بحرفنة داخل الشباك (15).
واهدر راين سيسينيون فرصة لا تهدر عندما وصلته الكرة وهو عل باب المرمى لكنه اطاحها فوق العارضة (51). ثم تدخل حارس مرمى توتنهام باولو غازانيغا للتصدي لركلة حرة مباشرة نفذها لويس وينغ (58). لكنه وقف عاجزا عن تسديدة جورج سافي الزاحفة (83).
وسيحل توتنهام ضيفا على ساوثمبتون في الدور التالي.
ولم يجد نيوكاسل صعوبة في تخطي منافسه وضيفه روتشدايل من الثانية بفوزه عليه 4-1.
تناوب على تسجيل اهداف الفائز كل من ايغان اوكونيل (17) وماتيو لونغستاف (20) والبارغوياني ميغيل الميرون (26) والبرازيلي جولينتون (82)، وللخاسر مايكل جوردان وليامس (86).
وسيستضيف نيوكاسل اوكسفورد يونايتد من الثانية في الدور الرابع.
وتأجلت مباراة ترانمير وواتفورد لسوء ارضية ملعب الاول بسبب الامطار الغزيرة وستقام في 23 من الجاري.
وفي مباريات اخرى معادة، تغلب ريدينغ على بلاكبول 2-صفر، وكوفنتري سيتي على بريستول روفرز 3-صفر وشروزبيري تاون على بريستول سيتي 1-صفر.
وتقام مباراتان معاداتان الاربعاء، فيلتقي مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، وكارلايل يونايتد مع كارديف سيتي.
ملخص مباراة توتنهام وميدلزبره:
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