شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي : انتظروا الهاني سليمان في منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الجديد لسموحة ، أن الهاني سليمان حارس مرمي الفريق السكندري يؤدي موسمًا جيدًا ، ولكن هناك عنده مشكلة صغيرة وهي إضاعته الوقت وأعد بإنهاء هذه الآفة .

وتولى ناجي مسؤولية تدريب حراس مرمى سموحة ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي.

وقال أحمد ناجي في تصريحات لتايم سبورت: "حددت مباريات كان يتعمد الهاني سليمان إهدار الوقت فيها، ثم يستقبل الأهداف في الوقت بدل الضائع"، مضيفاً

"سنعمل على انضمام الهاني سليمان إلى منتخب مصر، وكان قريبًا من الانضمام بالفعل وسمعت اسمه أكثر من مرة من أيمن طاهر مدرب حراس الفراعنة، وإمكانيات سليمان تؤهله لذلك".

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وأضاف : "تحدثت مع عمر صلاح حارس سموحة ولومته على عدم انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، لأنه ممتاز جدًا فنيًا".