أحمد ناجي : انتظروا الهاني سليمان في منتخب مصر

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وتولى ناجي مسؤولية تدريب حراس مرمى سموحة ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة صدقي.
وقال أحمد ناجي في تصريحات لتايم سبورت: "حددت مباريات كان يتعمد الهاني سليمان إهدار الوقت فيها، ثم يستقبل الأهداف في الوقت بدل الضائع"، مضيفاً
"سنعمل على انضمام الهاني سليمان إلى منتخب مصر، وكان قريبًا من الانضمام بالفعل وسمعت اسمه أكثر من مرة من أيمن طاهر مدرب حراس الفراعنة، وإمكانيات سليمان تؤهله لذلك".
وأضاف : "تحدثت مع عمر صلاح حارس سموحة ولومته على عدم انتظامه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، لأنه ممتاز جدًا فنيًا".
من المقرر أن يجرى حمادة صدقى، تغييرات طفيفة فى تشكيل الفريق خلال مباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والتى ستقام يوم السبت المقبل باستاد حرس الحدود ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادي اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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