مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 15 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة الجونة والزمالك على استاد الجونة ومباراة الأهلى وطنطا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للمسابقة .

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الجونة في إطار سعي الزمالك القوي للعودة مرة أخرى إلى الطريق الصحيح والزحف نحو مقدمة الدوري بعد وصوله للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة خلفًا لكل من الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، والمقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، في المقابل فإن فريق الجونة يحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

مباراة اليوم لا تقبل خسارة أي نقاط بالنسبة للزمالك الذي بدأ يستعيد عافيته محليًا عقب الفوز علي كل من أسوان بنتيجة 2/0 وطنطا بنتيجة 3/2 علي التوالي في الدوري، ومن بعدها حقق فوزًا مهمًا بأفريقيا على حساب زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 2/0 في دوري أبطال أفريقيا، ليبدأ فريق الزمالك مرحلة جديدة في مشواره الموسم الحالي، وهي مرحلة استعادة الانتصارات والمنافسة علي البطولات.

موعد مباراة الاهلى وطنطا

تقام مباراة الاهلى وطنطا فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى، وحقق الأهلي منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلي على التوالي، حيث لم يتعثر الفريق في أي لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط في انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي طنطا مواجهة الأهلي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، لذا فهو مهدد للهبوط بسبب ابتعاده عن متذيل الترتيب بفارق نقطتين فقط، ولكن الأداء الذي ظهر به أمام الزمالك يمنحه الأمل من أجل محاولة إلحاق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم على الرغم أن تلك المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت وأون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

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