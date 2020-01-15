شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يصطدم بطارق مؤمن فى ربع نهائي جى بى مورجان للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للإسكواش والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجارى، وتعد البطولة واحدة من أكبر بطولات المحترفين فى اللعبة.

وتشهد مباريات هذا الدور منافسة قوية بين اللاعبين المصريين بعدما نجح الرجال في حجز 5 مقاعد من أصل ثمانية بتأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن رعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، ومصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالميًا هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتي استمرت لـ 40 شهرًا متتاليًا، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالميًا لقب السيدات العام الماضى.

وتضمن مصر مقعدًا في نصف نهائي البطولة قبل انطلاق مباريات هذا الدور، حث يصطدم البطل الصاعد مصطفى عسل بطل العالم للناشئين، بمواطنه طارق مؤمن المصنف الثالث عالميًا وبطل العالم، وهو ما يصعب مهمة عسل الذي حقق أكثر من مفاجأة قبل تأهله إلى ربع النهائي كان أبرزها التغلب على مواطنه محمد أبو الغار المصنف التاسع عالمياً في دور الـ 32، ليودع أبو الغار البطولة.

كما يصطدم علي فرج بالمصنف الخامس عالمياً النيوزيلاندي بول كول وصيف بطولة العالم الأخيرة.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

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مباريات الرجال

علي فرج x النيوزيلاندي بول كول

مصطفى عسل x طارق مؤمن

مباريات السيدات

رنيم الوليلي x الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالمياً

نوران جوهر x الانجليزية أليسون ويترز