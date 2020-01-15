شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة والمقرر لها سبتمبر المقبل، مؤكداً أنه يرحب بتطبيق بند الـ8 سنوات، حيث إنه طُبق عليه بالفعل، وابتعد دورة انتخابية عن الجبلاية ثم ترشح مرة أخرى.

قال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية ، "لدي النية في الترشح بالفعل، حياتي هي كرة القدم، ووجودي داخل اتحاد الكرة يعد مكملًا لمنصبي في رئاسة جمعية اللاعبين المحترفين".

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه مستعد للذهاب إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، لمعرفة طلباته من اتحاد الكرة ونقلها لمسئولي الجبلاية. Advertisements قال عبد الغني "علاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى لمنتخب مصر الكثير".

واستقرت اللجنة الخماسية على أن يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان على أن يتم التصويت على هذا المقترح فى الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية فى الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

وأستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة على لائحة النظام الاساسى، باعتبارها من أهم الملفات التى تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثانى والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسى الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها ، وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد من ضمن الأعمال التى تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولى لضمان امتثالها للوائح الفيفا.