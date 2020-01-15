جمال الغندور : بداية الحكام مع الـ "VAR" مبشرة للغاية

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وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية: "يجب نسيير على قوانين الفار، التي وضعها الفيفا، ولايجوز اختراقه"، موضحا:"تم تدريب الحكام اليوم على ثلاث حالا، كحكم وحكم فار، وفار مساعد، قدموا مردود جيد خلال التدريب".
وأضاف رئيس لجنة الحكام ، أنه "بدأنا التدريب على الفار، بالآمس والحكام ظهروا بمستوى مبشر في المراحل الأولى للتدريب"، مؤكدا:"هذه هى المرحلة الأصعب في التدريب، لأننا نعرف الحكام قوانين الفار، ومتى يتدخل خلال اللقاء".
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 عربيات نقل تليفزيونى بداية من الدور الثانى من عمر الدور المصرى، الذى ينطلق أوخر فبراير المقبل، نظرا لتطبيق تقنية الفيديو.
وتتحرك عربات النقل التليفزيونى الأربعة بين الاستادات التى تستضيف مباريات الدورى العام بداية من الدورى الثانى، حيث ستتم الاستعانة بها بشكل كبير مع تطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى بالدورى.
وانطلقت الاثنين الدورة التدريبة العملية للحكام المصريين لتطبيق تقنية حكم الـvar فى الدورى المصرى مع بداية الدور الثانى للدورى الممتاز رسميا، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة و جمال الغندور رئيس لجنة الحكام و 54 حكماً مع مندوب الـifap ويدعىmike والمدير التنفيذى للشركة التى أمدت الجبلاية بالاجهزة الخاصة بتطبيق تقنية حكم الفيديو بالإضافة إلى حماده سمير زاهر مدير التسويق والتعاقدات بالجبلاية.
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