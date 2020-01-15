شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور : بداية الحكام مع الـ "VAR" مبشرة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، سعادته عن بداية الحكام في التدريب على تقنية الفيديو الـ "VAR" ،واصفاً إيها بالمبشرة للغاية.

وقال الغندور، في تصريحات تلفزيونية: "يجب نسيير على قوانين الفار، التي وضعها الفيفا، ولايجوز اختراقه"، موضحا:"تم تدريب الحكام اليوم على ثلاث حالا، كحكم وحكم فار، وفار مساعد، قدموا مردود جيد خلال التدريب".

وأضاف رئيس لجنة الحكام ، أنه "بدأنا التدريب على الفار، بالآمس والحكام ظهروا بمستوى مبشر في المراحل الأولى للتدريب"، مؤكدا:"هذه هى المرحلة الأصعب في التدريب، لأننا نعرف الحكام قوانين الفار، ومتى يتدخل خلال اللقاء".

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