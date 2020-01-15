حازم إمام : حصلت علي دورات لأصبح مدرباً

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وقال إمام في تصريحات تلفزيونية "مباراة كأس السوبر خارج التوقعات، الأهلي يسير بشكل جيد والزمالك ايضًا"، مضيفاً "الدوري المصري لايزال طويلًا، الأهلي حقق المكسب في 10 مباريات ولكن كل شيء وارد، الزمالك كان متصدرًا الدوري في الموسم الماضي وانقلبت الآية في النهاية".
وأضاف : "شهر فبراير سيكون صعبًا على الزمالك، مباريات الترجي والأهلي، وأتمنى من كارتيرون أن يتعامل معها بشكل جيد".
وتابع عضو مجلس إدارة الكرة السابق : "كنت أرى أن الزمالك يحتاج إلى تدعيم في مركز الظهير الأيمن مع حازم إمام، ولكن تم تصعيد لاعب صغير ولا أقدر أحكم عليه حتى الآن"، مؤكداً "الزمالك لا يحتاج إلى تدعيم في مراكز كثيرة".
ويتواجه الأهلى حامل لقب الدورى المصرى الممتاز والزمالك حامل لقب كأس مصر فى كأس السوبر لموسم 2019-2020 وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها طاقم تحكيم أجنبى، كما ستشهد تطبيق تقنية الفار لأول مرة فى تاريخ المسابقات المحلية فى مصر.
أعلنت شركة "بريزنتيشن" فى وقت سابق إقامة مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء لكشف تفاصيل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك.
واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجناينى الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك ، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة
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