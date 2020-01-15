شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : حصلت علي دورات لأصبح مدرباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن ذهابه إلي إيطاليا ليحصل على دورات في مجال التدريب، معربًا عن تمنياته بالدخول في هذا المجال.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية "مباراة كأس السوبر خارج التوقعات، الأهلي يسير بشكل جيد والزمالك ايضًا"، مضيفاً "الدوري المصري لايزال طويلًا، الأهلي حقق المكسب في 10 مباريات ولكن كل شيء وارد، الزمالك كان متصدرًا الدوري في الموسم الماضي وانقلبت الآية في النهاية".

وأضاف : "شهر فبراير سيكون صعبًا على الزمالك، مباريات الترجي والأهلي، وأتمنى من كارتيرون أن يتعامل معها بشكل جيد".

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وتابع عضو مجلس إدارة الكرة السابق : "كنت أرى أن الزمالك يحتاج إلى تدعيم في مركز الظهير الأيمن مع حازم إمام، ولكن تم تصعيد لاعب صغير ولا أقدر أحكم عليه حتى الآن"، مؤكداً "الزمالك لا يحتاج إلى تدعيم في مراكز كثيرة".