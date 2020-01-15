شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدخل دائرة اهتمامات سموحة في ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي، عن دخول اللاعب في دائرة اهتمامات سموحة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما تلقى صالح جمعة أكثر من عرض للرحيل عقب خروجه من دائرة اهتمامات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

ومنح فايلرالمدير الفنى للمارد الأحمر الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، عقب خروجه بشكل كامل من حساباته الفنية وهو ما ظهر في استبعاده من كل المباريات التي خاضها الفريق الأحمر تحت قيادة فايلر، بعد تأكد الإدارة الحمراء من عدم التزام اللاعب وخروجه المستمر عن النص وهو ما تمتلك عليه إدارة الأهلي أدلة كثيرة.