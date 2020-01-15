شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان صلاح عبد الله: الأهلى حسم لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى الفنان صلاح عبدالله، أن النادى الأهلي نجح فى حسم لقب الدورى مبكراً بعد اتساع الفارق مع الزمالك، مشيراً إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة فى بطولة الدورى لهذا الموسم وبأداء مميز وهناك روح للاعبين فى الملعب.

وقال صلاح فى تصريحات لقناة الأهلي: "الزمالك أداؤه سوف يتحسن وممكن يعمل مفاجأة فى دورى أبطال إفريقى ويتوج بكأس مصر لكن الدورى مفيش منافسة مع الأهلي"، موضحاً "اتساع فارق النقاط بين الأهلى والزمالك يفقد المسابقة متعتها".

ويحتل النادى الاهلى المركز الأول ببطولة الدورى برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن غريمه التقليدى الزمالك الذى يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة فى جدول بطولة الدورى.

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ومن المنتظر، أن يواجه الأهلى نظيره طنطا غداً ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدورى، فيما يواجه الزمالك، فريق الجونة فى نفس منافسات الجولة.

وحقق الأهلى منذ انطلاق الموسم العلامة الكاملة ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بعد الانتصار الأخير له على نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو الفوز العاشر للأهلى على التوالى، حيث لم يتعثر الفريق فى أى لقاء حتى الآن، كما لم يسكن مرماه سوى هدفين فقط فى انطلاقة مذهلة لحامل اللقب.

ويعانى الأهلى من غيابات بالجملة فى مواجهة طنطا بسبب الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى، وحمدى فتحى، سعد سمير، فى الوقت الذى لازال هناك أكثر من لاعب غير جاهز بشكل كامل بعد عودتهم تواً من الإصابة، ومنهم المالى اليود يانج ومحمد مجدى قفشة وشريف إكرامى.