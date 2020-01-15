مباريات اليوم.. تعرف على موعد مواجهتي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يعود ناديا الأهلي والزمالك لاستكمال مشوارهما في الدوري المصري الممتاز، حين تقام مباريات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الأربعاء.
ويواجه الزمالك مضيفه الجونة على ملعب استاد الجونة، بينما يواجه الأهلي فريق طنطا في ستاد القاهرة.
وتقام بعض المباريات الأخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس إيطاليا والدوري الفرنسي.
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