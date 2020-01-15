الليلة.. الزمالك يستهدف انتصارا غائبا في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يعود الزمالك لاستئناف مشواره في الدوري المصري الممتاز بمواجهة صعبة أمام مضيفه الجونة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يحتل الجونة المركز الـ12 في جدول الترتيب وفي جعبته 12 نقطة من 12 مباراة حتى الآن.

آخر مواجهة جمعت الزمالك بالجونة كانت في الأسبوع الـ33 من الموسم الماضي، وأهدر الأبيض نقطتين بعد التعادل (2-2)، لتتقلص فرص تتويجه بلقب الدوري الذي ذهب للأهلي.

واستضاف ملعب الجونة أربع مواجهات بين الفريق الساحلي والزمالك في الدوري المصري، ولم يحقق الأبيض سوى انتصار وحيد، مقابل التعادل في مواجهتين والخسارة في مباراة.

انتصار الزمالك الوحيد على الجونة في الجونة تحقق قبل عشرة أعوام وتحديدا في أول مواجهة يستضيفها ملعب الجونة في (2009-10)، وفاز الأبيض وقتها بهدف نظيف سجله شريف أشرف.

Advertisements

وفي المواجهة الثانية على ملعب الجونة بموسم (2010-11)، خسر الزمالك (2-1)، قبل أن يتعادلا (1-1) في (2014-15)، ويتكرر التعادل بينهما ولكن بنتيجة (2-2) في يوليو الماضي.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الجونة والزمالك.

الحدث: الدوري المصري.

الملعب: استاد الجونة.

القنوات الناقلة: أون سبورت وتايم سبورتس.

المعلقون: محمد الكواليني وحاتم بطيشة.