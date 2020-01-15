مجدي عبدالغني يعلق على صلح الأهلي وآل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لم يستفد من النادي الأهلي.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة العلاقات الجيدة بين رئيس الأهلي محمود الخطيب، وآل الشيخ بعد أزمة كبيرة.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "الماتش" "الصلح خير بكل تأكيد، لكن من الصعب الحكم على الأمور طالما لم أكن متواجداً في الأزمة".

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وأكمل "بالطبع ما حدث كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لي، الخلاف كان كبير".

وصرح "بالتأكيد كل طرف قدم تنازلات لكي يتم هذا الصلح، الأزمة كانت صعبة لكن انتهت".

واختتم "من وجهة نظري أن الأهلي هو من تنازل بشكل أكبر لأن كان هناك بعض الاتهامات لم يتم الرد عليها، تركي آل الشيخ لم يستفد من الأهلي رغم كل ما قدمه".