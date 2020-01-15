مجدي عبد الغني: فيفا سيعاقب كهربا.. والأهلي ليس طرفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، صحة عقد محمود عبدالمنعم "كهربا" مع الزمالك قبل انتقاله مؤخرا للأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتعرض لعقوبات مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال عبد الغني، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" صباح الأربعاء: "كهربا ترك ناديه الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد، وسيتم معاقبته مثلما حدث مع عصام الحضري وسليماني كوليبالي".

وأضاف: "حصل كهربا على بطاقة دولية مؤقتة، ومن المفترض أن يتقدم نادي الزمالك بشكوى ذد اللاعب في الفيفا".

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وأكمل: "كهربا سيتعرض لغرامة مالية ولن يتم إيقافه، لا أرى أن تلك الحالة تعتبر هروبا، لكن فسخ عقد من طرف واحد، والأهلي ليس طرفا في الأزمة".

وأتم نجم الأهلي السابق قائلا: "سيجلس كهربا احتياطيًا لأننا نملك في الخط الهجومي العديد من اللاعبين على رأسهم الهدّاف وليد أزارو".

وكان كهربا شارك مع الأهلي في المباراتين الأخيرتين، بعدما دفع به المدير الفني السويسري رينيه فايلر كبديل في مواجهتي إف سي مصر بالدوري وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن صاحب الـ25 عاما انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ووقع عقدًا مع متصدر الدوري الممتاز لمدة 4 سنوات ونصف.