"تنمّرت عليه".. عبد الغني يكشف كواليس أول لقاء مع صلاح وأزمته مع الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، استعداده لحل أزمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مع الجبلاية.

وقال عبد الغني، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "مستعد للذهاب إلى محمد صلاح ونقل طلباته لاتحاد الكرة".

وأضاف: "علاقتي مع محمد صلاح قوية جدًا وأعلم أن طلباته ليس مبالغًا فيها لأنه متواضع ويحب بلده وأعطى الكثير لمنتخب مصر".

وأكمل: "إذا طُلب مني سأتدخل لحل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بحكم رئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، خاصةً أنه صديق لي على المستوى الشخصي".

وتابع: "عندما شاهدت صلاح لأول مرة تعجبت من قصر قامته وتنمرت عليه، وتحدثت مع محمد شيحة وكيل اللاعبين، لكنه رد عليّ بأنه سيكون أفضل لاعب في مصر".

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وواصل: "تغيرت وجهة نظري في صلاح حين شاهدت هدفه مع المقاولون في مرمى الأهلي حيث أحرزه جاء بمهارة كبيرة".

وأكد: "لأول مرة في تاريخ مصر نملك لاعبا مثل محمد صلاح من حيث الأرقام، أعلم أن بعض المأجورين لن يعجبهم حديثي لكن هذه هي الحقيقة بالأرقام".

وأوضح: "نريد حل الأزمة، صلاح حُر فيما يفعله عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وأبلغني بعد غيابه عن حفل الأفضل في أفريقيا برفضه التواجد هناك دون الكشف عن مبرراته".

وشدد: "تتمثل أزمة صلاح في ما حدث بأمم أفريقيا، حيث أغضبه عدم الانضباط في فندق الإقامة، أرى أن تواجد أي ممثل من اتحاد الكرة داخل المعسكر كان سيحل العديد من الأزمات".

وأتم قائلا: "أسطورتي في كأس العالم لم تنته، خاصةً أن الهدف الذي أحرزته في 1990 حقق لمنتخب مصر نقطة، عكس أهداف صلاح في مونديال روسيا حيث خسرنا جميع المباريات".