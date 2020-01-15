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الملعب التونسي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مبينزا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد جلال بن عيسى رئيس نادي الملعب التونسي، أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات معه من أجل التعاقد مع جي مبينزا مهاجم فريقه.

وأشار بن عيسى في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن انتقال مهاجمه الكونغولي إلى كلوب بروج البلجيكي تم رسميًا خلال الساعات الماضية.

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وقال رئيس الملعب التونسي: "الأهلي لم يدخل في مفاوضات معنا من أجل ضم مبينزا".

واختتم: "إجراءات انتقال اللاعب إلى صفوف كلوب بروج البلجيكي تمت رسميًا وبشكل نهائي".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن استهداف الأهلي للتعاقد مع المهاجم الكونغولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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