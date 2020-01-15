ناجي يتحدث عن مهمته الجديدة مع سموحة.. ومساعدة الهاني سليمان للانضمام لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في نادي سموحة، عن مهمته الجديدة مع الفريق السكندري، مؤكدًا أنه يسعى لمساعدة الحارس الهاني سليمان من أجل الانضمام لمنتخب مصر.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم"، إن الحارس يجب أن يكون لديه طموح ومن جانبي سأساعده من ليكون ضمن كتيبة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتولى نجيب مهمة تدريب سموحة، بعدما وافق حمادة صدقي على قيادة الفريق عقب رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة الفريق.

وأوضح، أن اسم الهاني سليمان دائما ما يكون ضمن الترشيحات للتواجد مع المنتخب، لذلك سنسعى ليكون متواجد خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته" تركيزنا دائماً يكون قوي في عملنا، واتمنى أن تكون التجربة مع فريق سموحة لصالح الفريق".