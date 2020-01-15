إنتر ميلان يتأهل لدور ربع نهائي كأس إيطاليا

انتر ميلان يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على كالياري، برباعية مقابل هدف، على ملعب "جوزيبي مياتزا " خلال اللقاء

الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، بدور الـ16.

افتتح روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، في الدقيقة الأولى، ثم سجل

بورخا فاليرو الهدف الثاني، في الدقيقة 22، ثم عاود لوكاكو التسجيل في الدقيقة 49، وأضاف رانوكيا الهدف الرابع، لاصحاب الأرض، بينما سجل هدف كالياري الوحيد كريستيان أوليفا في الدقيقة 72 .