اخبار الرياضه

إنتر ميلان يتأهل لدور ربع نهائي كأس إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتر ميلان يتأهل إلى دور ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على كالياري، برباعية مقابل هدف، على ملعب "جوزيبي مياتزا " خلال اللقاء

الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، بدور الـ16.

افتتح روميلو لوكاكو  مهاجم إنتر ميلان، في الدقيقة الأولى، ثم  سجل

بورخا فاليرو الهدف الثاني، في الدقيقة 22، ثم عاود لوكاكو التسجيل في الدقيقة 49، وأضاف رانوكيا الهدف الرابع، لاصحاب الأرض، بينما سجل هدف كالياري الوحيد كريستيان أوليفا في الدقيقة 72 .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يتأهل لدور ربع نهائي كأس إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا