بالصور..الشرقاوي يكشف عن الجديد في بطولة الصيد لبراعم كرة القدم

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اكد محمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة نادي الصيد، ومدير بطولة الصيد الدولية لبراعم كرة القدم على أهمية البطولة والتي تشهد مشاركة 42 نادي، في المدة من 30 يناير الحالي وحتى 7 فبراير المقبل، وهي فرصة ذهبية لـ 3 آلاف موهبة لعرض مهاراتهم في لعبة كرة القدم.
وأضاف الشرقاوي، أن بطولة الصيد أخرجت العديد من المواهب للكرة المصرية، على رأسهم أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي ومحمد النني، الذين سبق لهم المشاركة في البطولة في نسخ سابقة، قبل أن يصبحوامن نجوم المنتخبات الوطنية.
وقال مدير البطولة ، أن زد الشركة الراعية للبطولة رصدت جوائز مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف جنيه للفرق الفائزة في 5 مسابقات لاعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و 2009 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.
والمح الشرقاوي الى أن هناك اهتماما كبيرا غير مسبوق بهذه البطولة مشددا على ان هذا الإهتمام المحلي
وأشار الى أن الطفرة التي حققها النجم محمد صلاح زادت من إهتمام الأسر المصرية باللعبة والكشف عن موهبة ابناءهم مبكرا ،وبالتالي زيادة فرص تواجد براعم مميزة في سن مبكر، وكيفية توجيهها التوجيه الصحيح بما يخدم فرص نبوغ هذه المواهب وسيرها في الطريق الصحيح ، الأمر الذى سينعكس على صالح الكرة المصرية على المستوى القريب والبعيد.
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