الرواد يفوز على الصفوة في ديربي العاشر ويتصدر مجموعته بدوري القسم الرابع

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرواد فوزاً هاماً على نظيرة نادي الصفوة بهدف نظيف فى المباراة التى اقيمت بينهم اليوم في إطار مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم بمنطقة الشرقية . بمنطقة الشرقية . أحرز هدف المباراة اللاعب محمود عبدالهادي أوكا، وبهذه النتيجة يتصدر نادي الرواد ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة . حيث يقود الفريق غريب ابراهيم مدير الفني ويعاونة محمد رفعت مدرب عام و جهاد عبدالكريم مدرب وخورشيد مدرب حراس المرمى و حسين فتحي مديراللكره , وكابتن محمد ندا ماردونا اداري الفريق ، ومشرف عام على الفريق احمد حسن .

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