اتحاد الطب الرياضي يكرم رواد الرياضة بمصر

يقوم الإتحاد المصري للطب الرياضي تحت التأسيس بتكريم الرواد في كرة اليد والرياضيه المصريه والطب الرياضي ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الرابع والعشرون وعلي راسهم أ.د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأ.د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور كمال درويش والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه من رواد كرة اليد والدكتور حسني عبد الرحمن رائد الطب الرياضي الحديث وا.د اسامه رياض مؤسس الطب الرياضي، والدكتور احمد

عبد العزيز استاذ جراحة العظام ورائد جراحات المناظير وإصابات الرياضه. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأ.د. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور كمال درويش والمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه من رواد كرة اليد والدكتور حسني عبد الرحمن رائد الطب الرياضي الحديث وا.د اسامه رياض مؤسس الطب الرياضي، والدكتور احمدعبد العزيز استاذ جراحة العظام ورائد جراحات المناظير وإصابات الرياضه.

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