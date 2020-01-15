ثلاثه أيام أجازه لمدارس سباحه الزمالك

منح الدكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحه بنادي الزمالك جميع الفرق أجازة هذا الاسبوع من التدريبات أيام الخميس والجمعه والسبت المقبلة.

واضاف سامي أن إجازة التدريبات تأتي لاستكمال اعمال الصيانة بحمامات السباحة في النادي. أجازة هذا الاسبوع من التدريبات أيام الخميس والجمعه والسبت المقبلة.واضاف سامي أن إجازة التدريبات تأتي لاستكمال اعمال الصيانة بحمامات السباحة في النادي.

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