بعثة منتخب المغرب للكرة النسائية تصل القاهرة

وصلت عصر اليوم بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة إلي القاهرة استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري في مباراة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل 17 يناير علي استاد بتروسبورت في الثانية والنصف ظهرًا .

وتضم بعثة المنتخب المغربي بقيادة لمياء بومهدي المدير الفني قائمة تضم اللاعبات شروق وهبي وأميمة طيار وفادوي سالبي وسماح كرواش ونورا موادني وناسيمة جواد وزينب رضواني وأميمه العمراني صوفيا بوفاطيني وجيهان بارشي وفاطيما عاكف وصفاء بانوك وضحي أحمامو ووسيلة ملاك وفاطيما غربي ومينا البطاش وزينب عاصم ونهيلة بوالتيني وداليلة الفوازي

ويؤدي المنتخب المغربي مرانه غدًا على ملعب نادي إيروسبورت علي أن يقام المران الأساسي يوم الخميس علي ملعب المباراة استاد بتروسبورت

الرئيسي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الاجتماع الفني الخاص بتفاصيل المباراة يوم الخميس 16 يناير بحضور مندوب الاتحاد الأفريقي والدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ومندوب المنتخب المغربي .

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من ناحية أخري أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميًّا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدًا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا .

وأدَّي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبداللطيف مرانه اليوم علي استاد بتروسبورت استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في حضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وشارك في المران جميع اللاعبات

بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل

وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس على النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة .

وعن أزمة مشاركة نادية رمضان وليلي زاهر ضمن صفوف المنتخب الوطني أمام المغرب أكدت الدكتورة سحر عبدالحق أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبداللطيف بإبلاغ اللاعبتان نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كأس العالم.