رئيس اتحاد جدة يطمئن على زياد الصحفي

اطمأن أنمار عبدالله الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة على لاعب الفريق زياد الصحفي الذي أجرى عملية جراحية تكللت بنجاح في العاصمة الفرنسية باريس عليإثر الإصابة التي تعرَّض لها مؤخرًا.
وأجرى رئيس مجلس إدارة النادي أنمار عبدالله الحائلي، اتصالًا هاتفيًا باللاعب للاطمئنان علي حالتهالصحية متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة مجددًا للمساهمة مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي النادي وجماهيره.
وكان مدافع الفريق، زياد الصحفي، تعرض للإصابة بكسر في الساق، ومن المتوقع غيابه لفترة عن الملاعب.
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