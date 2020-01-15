قائد ليفربول يشعر بالفخر بعد اختياره كأفضل لاعب إنجليزي

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بالفخر والتواضع لإختياره أفضل لاعب في منتخب إنجلترا هذا العام. وتفوق هندرسون 29/ عاماً/ على رحيم سترلينج وهاري كين ليفوز بالجائزة، بعدما ساعد المنتخب الإنجليزي على التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بالإضافة لمساعدته المنتخب الإنجليزي على إحتلال المركز الثالث في دوري أمم أوروبا. كما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي. وقال هندرسون على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :” أشعر بفخر كبير وتواضع لحصولي على جائزة (بي تي) كأفضل لاعب في إنجلترا”.

وأضاف :”الأكثر من ذلك هو التفكير في مدى قوة تشكيلة المنتخب الإنجليزي الحالية”.

كما هنأ لوسي برونز، التي فازت بالجائزة في فئة السيدات، متفوقة على إلين وايت وبيث ميد. وساعدت لوسي، لاعبة فريق ليون، المنتخب الإنجليزي للسيدات للفوز ببطولة “شي بيليفيز” للمرة الأولى وكانت جزء من الفريق الذي وصل للدور قبل النهائي بكأس العالم للسيدات.

Advertisements

قرير | سنة كاملة دون خسارة، هل حان وقت تتويج ليفربول بالتتويج؟

تمريرة صلاح الذكية تُعطل “أتوبيس مورينيو” وتقود ليفربول للفوز على توتنهام