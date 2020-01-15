االإنتر يكتسح كالياري برباعية ويتأهل الي دور الثمانية بكأس إيطاليا

اكتسح إنتر ميلان ضيفه كالياري 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور ال16 ببطولة كأس إيطاليا.
وسجل أهداف إنتر ميلان روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقتين الأولى و49 وبورخا فاليرو في الدقيقة 22 وأندريا رانوكيا في الدقيقة 80، فيما سجل هدف كالياري كريستيان أوليفا في الدقيقة 72.
وبهذا الفوز تأهل فريق إنتر ميلان لدور الثمانية ببطولة الكأس.
استهل النيراتزوري اليوم مشواره في الكأس بهدف الفوز، وهو نسيان النقطتين التي فقدهما أمام أتالانتا، نهاية الأسبوع بالدوري، وفقدانه الصدارة لصالح يوفنتوس.
يذكر أن الإنتر استطاع الفوز في مباراة الذهاب بالسيري آ ضد كالياري هذا الموسم، بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهير تعرض خلاله البلجيكي “روميلو لوكاكو” لهتافات عنصرية على ملعب سانت إليا.
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