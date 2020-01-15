نتيجة مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

يحل فريق طنطا ضيفًا “قلقًا” على النادي الأهلي، في ملعب القاهرة الدولي، ضمن واحدة من قمم مباريات اليوم في الدوري المصري.
وتنطلق مباراة الجولة الرابعة عشر من المسابقة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، وتذاع على شاشتي أون سبورتس وتايم سبورتس.
ويتربع الأهلي على صدارة لائحة الترتيب برصيد 30 نقطة من عشرة لقاءات، أما طنطا فيتواجد في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
ويبحث المارد الأحمر عن مواصلة العلامة الكاملة في الدوري، ومحو التعثر الأخير بالتعادل ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، على حساب فريق لم يحقق الانتصار سوى في مباراة وحيدة.
وقدم طنطا في آخر مباراة له ضد الزمالك مستوى جيد، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار، لولا فقدان تقدمه في النتيجة خلال آخر خمس دقائق من اللقاء.
وستكون جماهير النادي الأهلي على موعد ربما مع البداية الأولى لصفقة الفريق الجديدة محمود عبد المنعم “كهربا” والذي شارك في آخر مباراتين كبديل، وقدم مستوى مقبول.
يذكر أن نادي طنطا لم يسبق له الفوز على الأهلي في أي مباراة رسمية، وكانت أبرز نتائجه، تعادل إيجابي في موسم 2016-2017.
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